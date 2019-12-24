Сотрудник больницы на Урале, где стирают одноразовые простыни, заявил о нападении

По словам Владимира Гаврилова, Елена Вдовина (главный врач — прим. ред.) пыталась его задушить после того, как он пожаловался на условия работы. Он уже зафиксировал побои и обратился с заявлением в полицию.

На прошлой неделе меня пыталась задушить главный врач, у меня есть заявление в полицию, сняты побои. Мне пытались подсунуть документы, чтобы я взял на себя материальную ответственность за 450 единиц больничной техники, но я этого не сделал. У нас политика такая: «Кто посмел пожаловаться на царя, тот подлежит увольнению», заявил Гаврилов.

Он отметил, что имеет бронхиальную астму и является инвалидом третьей группы. Кроме того, пациенты жалуются на отсутствие лекарств и плохое отношение врачей.

Руководитель пермского отделения «Альянса врачей» Анастасия Тарабрина утверждает, что о проблемах в больнице Богдановича говорили и другие сотрудники. В частности, в прачечной стирают одноразовое белье, которое используется при перевозке трупов, а потом передают для больных в палаты.

В сети появились снимки больницы. Судя по ним, она находится в неудовлетворительном состоянии. Табарина заявила, что зарплата сотрудников прачечной составляет 12 тысяч рублей, а главный врач Елена Вдовина планирует закрыть отделение и уволить сотрудников, жалующихся на условия труда.