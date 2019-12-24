В Екатеринбурге ликвидирован подпольный цех алкогольной продукции
В Екатеринбурге сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольный цех, где нелегально производились и хранились спиртные напитки — коньяк, водка, вино, виски и другой алкоголь, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
По его данным, цех, оборудованный в гаражных боксах, действовал с 2018 года. Подпольное производство алкоголя организовали три местных жителя и выходец из ближнего зарубежья. Нанесенный ущерб от реализации фальсификата составляет миллионы рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Из злачных точек сыщики конфисковали специальное оборудование нелегалов, огромное количество всевозможных приспособлений и готовой к продаже продукции, которая могла оказаться на праздничных столах у тысяч уральцев. Общее количество изъятого суррогата разлитого по бутылкам емкостью от 0,5 до 1 литра превышает 26 400 штук. Общий объем «паленки» составляет свыше 14 095,9 литров. Согласно заключению экспертов ЭКЦ ГУМВД России по Свердловской области это горячительное неспециалисту визуально отличить от подлинного достаточно проблематично, и оно точно не соответствует качеству ГОСТ,отметил Валерий Горелых.
Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.