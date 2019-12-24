В Екатеринбурге ликвидирован подпольный цех алкогольной продукции

По его данным, цех, оборудованный в гаражных боксах, действовал с 2018 года. Подпольное производство алкоголя организовали три местных жителя и выходец из ближнего зарубежья. Нанесенный ущерб от реализации фальсификата составляет миллионы рублей.

Из злачных точек сыщики конфисковали специальное оборудование нелегалов, огромное количество всевозможных приспособлений и готовой к продаже продукции, которая могла оказаться на праздничных столах у тысяч уральцев. Общее количество изъятого суррогата разлитого по бутылкам емкостью от 0,5 до 1 литра превышает 26 400 штук. Общий объем «паленки» составляет свыше 14 095,9 литров. Согласно заключению экспертов ЭКЦ ГУМВД России по Свердловской области это горячительное неспециалисту визуально отличить от подлинного достаточно проблематично, и оно точно не соответствует качеству ГОСТ,отметил Валерий Горелых.