В Нижнем Тагиле погрузчик раздавил легковое авто у ТРЦ «DЕPO»
Сегодня, 17:37ПроисшествияФото: Группа ВКонтакте ЕКАТЕРИНБУРГ-СЕРОВ (Online)
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24 декабря в Нижнем Тагиле на парковке возле ТРЦ «DЕPO» в районе 10:40 частный погрузчик, убирая снег, наехал задней частью на легковой автомобиль Kia Rio. В момент инцидента владелец Kia находился в торговом центре, никто не пострадал.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель частного погрузчика не заметил припаркованный автомобиль.
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В Нижнем Тагиле погрузчик наехал на легковушку на парковке торгового центра
Фото: Группа ВКонтакте ЕКАТЕРИНБУРГ-СЕРОВ (Online)
Получить комментарий от торгово-развлекательного центра «DEPO» TagilCity.ru не удалось — по указанному на сайте ТРЦ телефону никто не ответил.
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