Машина съехала в кювет: под Тагилом полицейские спасли семью с ребенком от холода

Машина съехала в кювет: под Тагилом полицейские спасли семью с ребенком от холода

Сегодня, 21:11ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
На 315 километре автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» водитель «Шевроле» во время снегопада не справился с управлением и съехал с трассы. Ему помогли полицейские, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Автомобиль в кювете заметили сотрудники Госавтоинспекции города Верхняя Пышма. В салоне помимо водителя оказалась его супруга, двухгодовалый сын, а также знакомая женщина. В происшествии никто не пострадал.

В связи с низкой температурой на улице, полицейские предложили перейти в патрульную машину, чтобы согреться, а после отвезли женщин и ребенка в Невьянск, куда они направились изначально. Мужчина остался дожидаться эвакуатор. Позже легковой автомобиль с помощью буксира извлекли из снега.

Photo:пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Напомним, на трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП, в результате которого в кювете оказались четыре легковых автомобиля и два грузовых.

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