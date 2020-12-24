Машина съехала в кювет: под Тагилом полицейские спасли семью с ребенком от холода

В связи с низкой температурой на улице, полицейские предложили перейти в патрульную машину, чтобы согреться, а после отвезли женщин и ребенка в Невьянск, куда они направились изначально. Мужчина остался дожидаться эвакуатор. Позже легковой автомобиль с помощью буксира извлекли из снега.