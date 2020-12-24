На Урале полиция возбудила уголовное дело в отношении поджигателя автомобиля подруги

На Урале полиция возбудила уголовное дело в отношении поджигателя автомобиля подруги

Сегодня, 19:57ПроисшествияPhoto: Е1.ru
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело в отношении 38-летнего водителя Subaru, который 19 декабря поджог машину своей подруги, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Уголовное дело было возбуждено по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Мужчину подозревают в том, что он умышленно нарушил общественный порядок из хулиганских побуждений.

Как рассказали очевидцы, екатеринбуржец поджог машину подруги, с которой повздорил, после чего скрылся. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали его в районе автобазы на улице Основинской и доставили в дежурную часть. Мужчина оказался индивидуальным предпринимателем и был судим ранее.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия и ведут поиск свидетелей.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 5 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,отметили в полиции.

Напомним, в Нижнем Тагиле 19 ноября сгорели Volkswagen Polo и «ВАЗ-2112». На пожар выехали семь спасателей и две единицы техники.

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