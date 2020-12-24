На Урале полиция возбудила уголовное дело в отношении поджигателя автомобиля подруги

Как рассказали очевидцы, екатеринбуржец поджог машину подруги, с которой повздорил, после чего скрылся. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали его в районе автобазы на улице Основинской и доставили в дежурную часть. Мужчина оказался индивидуальным предпринимателем и был судим ранее.