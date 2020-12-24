«Начался фейерверк»: в Екатеринбурге КАМАЗ загнул столбы и снес провода

Водитель грузовика не заметил, что задел провода, которые висели над дорогой, и начал тянуть и рвать их. По словам очевидцев, был настоящий фейерверк, летели искры. У КАМАЗа был не опущен кран.
Этой стрелой он собирает все провода, они рвутся, летят искры, падает всё вниз. Я секунды три-четыре наблюдал за этим. В этот момент провод задел меня по шапке, упал рядом,рассказал очевидец Е1.
Он отметил, что машины пытались объехать место происшествия, а КАМАЗ проехал еще несколько десятков метров.
Другой очевидец-автомобилист рассказал, что изначально подумал, что это что-то связанное с Новым годом. Один из проводов ударил лобовое стекло и зацепился за багажник на крыше.
Но током никого не убило, все живы-здоровы,пояснил мужчина.