«Начался фейерверк»: в Екатеринбурге КАМАЗ загнул столбы и снес провода

«Начался фейерверк»: в Екатеринбурге КАМАЗ загнул столбы и снес провода

Сегодня, 10:22ПроисшествияPhoto: скриншои видео Е1
В Екатеринбурге вечером 23 декабря на улице Машиностроителей КАМАЗ снес примерно 300 метров проводов и загнул несколько столбов.

Водитель грузовика не заметил, что задел провода, которые висели над дорогой, и начал тянуть и рвать их. По словам очевидцев, был настоящий фейерверк, летели искры. У КАМАЗа был не опущен кран.

Этой стрелой он собирает все провода, они рвутся, летят искры, падает всё вниз. Я секунды три-четыре наблюдал за этим. В этот момент провод задел меня по шапке, упал рядом,рассказал очевидец Е1.

Он отметил, что машины пытались объехать место происшествия, а КАМАЗ проехал еще несколько десятков метров.

Другой очевидец-автомобилист рассказал, что изначально подумал, что это что-то связанное с Новым годом. Один из проводов ударил лобовое стекло и зацепился за багажник на крыше.

Но током никого не убило, все живы-здоровы,пояснил мужчина.

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