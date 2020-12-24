В Асбесте глава местных единоросов подозревается в избиении двоих депутатов

Уточняется, что пострадавшая не является единственной. Телесные повреждения получил депутат Евгений Шибанов, пытавшийся зафиксировать нарушение при голосовании партии «Единая Россия». Александров забрал у него телефон, выбросил гаджет в окно, а затем напал на владельца.