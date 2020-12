В Асбесте глава местных единоросов подозревается в избиении двоих депутатов

В Асбесте правоохранительные органы начали проверку по факту нанесения телесных повреждений члену КПРФ Наталье Крыловой депутатом «Единой России» Дмитрием Александриным.

На текущий момент женщина находится в приемном отделении ГБ Асбеста. По поданному ей заявлению ведется проверка сотрудниками полиции. Об этом сообщается на личной странице Натальи Крыловой во «Вконтакте». Уточняется, что пострадавшая не является единственной. Телесные повреждения получил депутат Евгений Шибанов, пытавшийся зафиксировать нарушение при голосовании партии «Единая Россия». Александров забрал у него телефон, выбросил гаджет в окно, а затем напал на владельца. Напомним, депутат КПРФ Наталья Крылов обвинила местных членов «Единой России» в привлечении голосов бюджетников для достижение нужных результатов на выборах в городскую думу Асбеста. Администрацию уральского города подозревают в агитации через бюджетников

Related news: Администрацию уральского города подозревают в агитации через бюджетников

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter