Без вести пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле разыскивают четвертый день

Без вести пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле разыскивают четвертый день
Без вести пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле разыскивают четвертый день
Сегодня, 07:22ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
О без вести пропавшем местном жителе сообщают сразу несколько нижнетагильских пабликов в социальных сетях.

Полицейские и волонтеры в Нижнем Тагиле разыскивают Владимира Безносова. Мужчине 66 лет, 20 декабря этого года вышел он вышел из дома и пропал без вести. Где он и что с ним — этого никто не знает.

Рост мужчины — 162 сантиметра. Телосложение нормальное, волосы седые, а глаза серо-зеленые.

Владимир Безносов был одет в черную куртку, синие спортивные штаны, черную шапку. На ногах ботинки коричневого цвета.

О местонахождении мужчины просят сообщать по номеру 89530530483 волонтерской организации «ЛизаАлерт» или звонить на 911.

Фото:lizaalert.org

Сюжеты:
Нижний Тагил
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