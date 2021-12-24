Фирму в Карпинске обязали возместить ущерб за вырубленный лес

Закон о природопользовании нарушило общество с ограниченной ответственностью «ЛесТехКомплект». Эта фирма арендовала земельный участок с дикорастущим лесом и принялась заготавливать древесину.
Прокуратура в ходе проверки выяснила, что отвод делянки сделан неправильно. Вырубки следовало проводить совсем в другом месте, но «дровосеки» то ли промахнулись, то ли правда, допустили ошибку.
Объем незаконно заготовленной древесины составил 18,304 м³. Сумма материального вреда, причиненного государственному лесному фонду — более 161 тыс. рублей. Прокуратура потребовала от арендатора возместить причиненный природе ущерб. Рассмотрев соответствующее письмо, руководство компании подчинилось, сообщили в надзорном ведомстве.