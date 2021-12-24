Фирму в Карпинске обязали возместить ущерб за вырубленный лес

Фирму в Карпинске обязали возместить ущерб за вырубленный лес
Фирму в Карпинске обязали возместить ущерб за вырубленный лес
Сегодня, 11:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Фирма в Карпинске арендовала земельный участок. Прокуратура в ходе проверки выяснила, что ее работники незаконно вырубили часть лесного массива.

Закон о природопользовании нарушило общество с ограниченной ответственностью «ЛесТехКомплект». Эта фирма арендовала земельный участок с дикорастущим лесом и принялась заготавливать древесину.

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что отвод делянки сделан неправильно. Вырубки следовало проводить совсем в другом месте, но «дровосеки» то ли промахнулись, то ли правда, допустили ошибку.

Объем незаконно заготовленной древесины составил 18,304 м³. Сумма материального вреда, причиненного государственному лесному фонду — более 161 тыс. рублей. Прокуратура потребовала от арендатора возместить причиненный природе ущерб. Рассмотрев соответствующее письмо, руководство компании подчинилось, сообщили в надзорном ведомстве.

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