Мужчина в центре Екатеринбурга сломал нос 22-летней девушке

Пострадавшая уже обратилась в районный отдел МВД, сообщает Е1. По ее словам, злоумышленника она не знает. Мужчина просто бежал мимо и нанес удар. Отбежав, он крикнул бросившимся вдогонку прохожим что работает в полиции, и чтобы они за ним не гнались.