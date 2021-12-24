Мужчина в центре Екатеринбурга сломал нос 22-летней девушке

Мужчина в центре Екатеринбурга сломал нос 22-летней девушке
Мужчина в центре Екатеринбурга сломал нос 22-летней девушке
Сегодня, 08:04ПроисшествияФото: pixabay.com
Вечером 24 декабря в центре Екатеринбурга неизвестный мужчина жестоко избил девушку. При этом он кричал что является работником полиции, сообщают очевидцы.

Инцидент произошел около 18.00 у дома № 40 на улице Московской. Мужчина подбежал к молодой свердловчанке и ударил ее кулаком в лицо, причинив серьезные травмы. В травмпункте, куда обратилась горожанка, диагностировали перелом носа. И это не считая многочисленных синяков.

Пострадавшая уже обратилась в районный отдел МВД, сообщает Е1. По ее словам, злоумышленника она не знает. Мужчина просто бежал мимо и нанес удар. Отбежав, он крикнул бросившимся вдогонку прохожим что работает в полиции, и чтобы они за ним не гнались.

По данным на вечер 24 декабря задержать обидчика 22-летней девушки не получилось. Полиция продолжает поиски нападавшего. Подозреваемый в причинении травм был одет в дутую короткую куртку, массивные ботинки и шапку с заворотом. Он худощавого телосложения, среднего роста.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
травмаМВДдевушкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы