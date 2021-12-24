Пенсионерка попала под колеса «Гранты» на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Сбивший тагильчанку водитель оказался трезв и объяснил стражам дорожного порядка, что просто на заметил шедшую по дороге женщину. Мужчина уже дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.