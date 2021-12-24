Водитель «Логана» потерял жену и ребенка в ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

Водитель «Логана» потерял жену и ребенка в ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень»
Водитель «Логана» потерял жену и ребенка в ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень»
Сегодня, 22:45ПроисшествияФото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
25-летняя девушка и десятимесячный ребенок погибли в ДТП, произошедшем в Талицком районе на 238 км трассы «Екатеринбург-Тюмень».

Трагедия произошла около 15.00 24 декабря. 32-летний водитель Renault Logan не справился с управлением своего автомобиля, ушел в неконтролируемый занос, наехал на опору электроосвещения, после чего вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии погибли 25-летняя жена водителя и их маленький ребенок, находившиеся на заднем сидении. 4-летний сын, также бывший на заднем сидении, выжил. Сам мужчина, имеющий десятилетний стаж вождения, получил лишь незначительные повреждения.

Фото:пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

32-летний водитель живет и работает в Тюмени, куда и ехал из аэропорта Екатеринбурга. Там он встречал прилетевших супругу и двух детей. В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают водителя и очевидцев, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

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