Житель Первоуральска получил 6,5 лет за убийство из мести на АЗС

Конфликт произошел 9 июля этого года в Первоуральске. Его участниками были двое мужчин, один из которых когда-то обманул другого. Увидев своего обидчика на автозаправке, 47-летний злоумышленник тут же на него набросился с кулаками. Потом пустил в ход какой-то тупой предмет, подвернувшийся под руку. А когда жертва перестала подавать признаки жизни, сбежал.