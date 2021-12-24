Житель Первоуральска получил 6,5 лет за убийство из мести на АЗС

Житель Первоуральска получил 6,5 лет за убийство из мести на АЗС
Житель Первоуральска получил 6,5 лет за убийство из мести на АЗС
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Суд Первоуральска вынес приговор в отношении мужчины, который убил человека на автомобильной заправочной станции.

Конфликт произошел 9 июля этого года в Первоуральске. Его участниками были двое мужчин, один из которых когда-то обманул другого. Увидев своего обидчика на автозаправке, 47-летний злоумышленник тут же на него набросился с кулаками. Потом пустил в ход какой-то тупой предмет, подвернувшийся под руку. А когда жертва перестала подавать признаки жизни, сбежал.

Пока нападавший скрывался от полиции, 49-летний пострадавший скончался в больнице. Полученные им травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Подозреваемого запомнили свидетели на АЗС. Полицейские установили его местонахождение и задержали преступника. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении СК.

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Первоуральск
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