18-летний водитель без прав наехал на пешехода
25 января 2012, 11:34Происшествия
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18-летний водитель ВАЗа допустил наезд на пешехода по ул. Островского. ДТП произошло 24 января в 14.20. Водитель сел за руль, не имея водительских прав.
По предварительным данным ГИБДД, он не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пешеход, мужчина 1984 года рождения, получил гематому левой голени, ему оказана медпомощь в травмпункте ЦГБ № 3.
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