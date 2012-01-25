На Среднем Урале женщина родила ребенка в теплотрассе. Власти пытаются помочь
На Среднем Урале женщина родила ребенка в теплотрассе. Об этом «УралПолит.Ru» рассказали сегодня, 25 января, в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
О жуткой истории Татьяна Мерзлякова узнала от СМИ. Свердловский омбудсмен сразу подключилась к работе. Всем понятно, что месячному младенцу не место в теплотрассе рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Свердловской области Виктор Вахрушев.
К решению проблемы подключилось региональное министерство социальной защиты. Оперативно был решен вопрос с размещением женщины и ребенка в богдановичском центре социальной помощи семье и детям.
Как уже удалось выяснить, женщина приехала на Средний Урал из Омска несколько лет назад. На родине у нее остались дети. Она уже была лишена родительских прав. Именно поэтому она не стала обращаться в структуры, боясь, что ребенка у нее отнимут. Сейчас женщина хочет сама воспитывать новорожденную девочку рассказал Виктор Вахрушев.
По словам собеседника агентства, в центре семья проведет по меньшей мере месяц. За это время специалисты помогут ей с восстановлением документов, а также будут следить, исправилась ли мать.
Известно, что у женщины имеется гражданский муж, недавно вышедший из мест лишения свободы.