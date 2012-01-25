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На Среднем Урале женщина родила ребенка в теплотрассе. Власти пытаются помочь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Среднем Урале женщина родила ребенка в теплотрассе. Власти пытаются помочь

25 января 2012, 12:59ПроисшествияВалерия Лошкарева
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