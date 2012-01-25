На Среднем Урале женщина родила ребенка в теплотрассе. Власти пытаются помочь

О жуткой истории Татьяна Мерзлякова узнала от СМИ. Свердловский омбудсмен сразу подключилась к работе. Всем понятно, что месячному младенцу не место в теплотрассе рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Свердловской области Виктор Вахрушев.

К решению проблемы подключилось региональное министерство социальной защиты. Оперативно был решен вопрос с размещением женщины и ребенка в богдановичском центре социальной помощи семье и детям.

Как уже удалось выяснить, женщина приехала на Средний Урал из Омска несколько лет назад. На родине у нее остались дети. Она уже была лишена родительских прав. Именно поэтому она не стала обращаться в структуры, боясь, что ребенка у нее отнимут. Сейчас женщина хочет сама воспитывать новорожденную девочку рассказал Виктор Вахрушев.

По словам собеседника агентства, в центре семья проведет по меньшей мере месяц. За это время специалисты помогут ей с восстановлением документов, а также будут следить, исправилась ли мать.