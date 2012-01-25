В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трамвая (ФОТО)

Корреспондентам Tagilcity.ru удалось сделать фотографии места происшествия, водителя трамвая и инспекторов ГИБДД, приехавших на место ДТП. К сожалению, к моменту фотосъемки автомобиля на месте уже не было, поэтому полную картину аварии воссоздать не удалось.

По словам центрального диспетчера Управляющей компании городскимэлектротранспортом, из-за происшествия четырем трамваям 3, 12 и 15маршрута пришлось менять курс следования. Вместо того, чтобы ехать попостоянному маршруту через улицу Ленина, трамваи пришлось пустить черезВыю и Красный Камень.

Водителю трамвая, в который въехала иномарка, пришлось ожидать сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать факт аварии. Водитель иномарки зацепил своим автомобилем сцепку трамвая, и документально оформленная картина происшествия снимет все возможные претензии с водителя трамвая со стороны сотрудников ДПС и работодателя. Водителю Елене Моториной запомнить номера автомашины не удалось, поэтому то, что водителя иномарки привлекут к ответственности, нам не обещают рассказывает подробности происшествия диспетчер.