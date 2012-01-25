В Нижнем Тагиле задержали наркомана, неоднократно обворовавшего квартиры горожан

Пока полицейские подозревают его в 2 эпизодах квартирных краж. Но, скорее всего, есть и другие. Сотрудники полиции обращаются к гражданам города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, которые, возможно, являются свидетелями или очевидцами совершённых преступлений. Просьба обращаться в дежурную часть ММУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону «02».

Молодого человека небезосновательно подозревали в краже шубы и ювелирных украшений из дома в поселке Горбуново 18 декабря. Дело в том, что краденные вещи он пытался сбыть на скупке. Парень в воровстве признался, написал явку с повинной. Следователи обязали его подписать подписку о невыезде.

Далее 21 января была совершена еще одна кража, на этот раз в поселке Запрудном. Вор взломал дверь и похитил из квартиры ценные вещи. Когда сотрудники правоохранительных органов начали расследовать эту кражу, они задержали с поличным того же мужчину.