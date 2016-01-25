Автоледи госпитализирована с травмами головы после ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу (ФОТО)

В субботу в 17:00 девушка 1990 г.р. за рулём автомобиля «Чери А21», совершая разворот на Южном подъезде к Нижнему Тагилу, не справилась с управлением, в результате чего столкнулась с ВАЗом-21124, который был под управлением мужчины 1986 г.р.

Оба автомобиля серьёзно повреждены. Девушка с места ДТП была госпитализирована в травматологическое отделение ЦГБ. У неё диагностировано несколько травм головы. В том числе: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Водитель отечественного автомобиля отделался ушибами и был отпущен медиками домой на амбулаторное лечение.

TagilCity.ru напоминает о том, что ДТП при схожих обстоятельствах произошло в пятницу. Неудачный манёвр на заснеженной дороге закончился смертью автоледи. Её автомобиль был буквально раздавлен МАЗом.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД