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Автоледи госпитализирована с травмами головы после ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автоледи госпитализирована с травмами головы после ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу (ФОТО)

25 января 2016, 14:20ПроисшествияПавел Щербина
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