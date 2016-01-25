Четырёх «чёрных риелторов» будут судить за убийство жителя Екатеринбурга из-за квартиры

Четыре агента по недвижимости из Каменск-Уральского предстанут перед судом за то, что похитили жителя Екатеринбурга, убили его и, подделав документы, присвоили себе его двухкомнатную квартиру и машину, чтобы потом продать. Об этом сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

Четверо мужчин 1968, 1988, 1980 и 1986 годов рождения подозреваются в убийстве человека и незаконном присвоении его имущества. В июле 2013 года подозреваемые, работая в одном из агентств недвижимости Каменска-Уральского, спланировали и реализовали убийство жителя Екатеринбурга 1976 года рождения, а затем незаконно присвоили его двухкомнатную квартиру на улице Металлургов, автомобиль ВАЗ-2114 и другое ценное имущество отметили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Как рассказали в полиции, преступники ночью отвезли мужчину в Каменск-Уральский, где четыре дня держали его в одной из квартир, требуя переписать на них своё имущество. После того как похищенный мужчина отказался от требований риелторов, его сильно избили, а спустя несколько часов он скончался. Тело убитого преступники утопили в болоте.

Завладев паспортом мужчины и ключами от принадлежащей ему автомашины, которая находилась в Екатеринбурге, сообщники похитили это транспортное средство и сдали его за несколько десятков тысяч рублей в пункт приёма металлолома. Кроме того, они продолжили осуществление противоправных действий по завладению жилплощадью потерпевшего. Они пришли в нотариальную контору, где один из них, выдав себя за потерпевшего, попросил выдать доверенности на распоряжение движимым и недвижимым имуществом. Нотариус, не заподозрив противоправного характера действий мужчины, выдал две доверенности отмечают в СУ СК по Свердловской области.