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Пять человек погибли на пожаре в Свердловской области во время празднования дня рождения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять человек погибли на пожаре в Свердловской области во время празднования дня рождения

25 января 2016, 13:40ПроисшествияMaurice
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