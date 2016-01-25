Пять человек погибли на пожаре в Свердловской области во время празднования дня рождения

В поселке Степина (Свердловская область) сегодня произошел пожар в частном доме, в результате которого погибло пять человек, сообщили ТАСС в областном ГУ МВД.

Среди погибших детей нет.

По предварительным данным, накануне собравшиеся отмечали день рождения одного из погибших. В результате возгорания, произошедшего на площади порядка 60 кв. м, жилая постройка оказалась сильно повреждена огнем, частично обрушилась крыша дома сообщили в ведомстве.

По данным МВД, предварительная причина смерти людей - отравление угарным газом.

Отрабатываются различные версии произошедшей трагедии, в том числе нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем уточнили в пресс-службе.

Причиной пожара могло стать курение на кухне, сообщил ТАСС старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».