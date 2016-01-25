В Екатеринбурге полыхал автосервис (ФОТО)
25 января 2016, 11:00ПроисшествияMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Площадь пожара составила 50 «квадратов».
В ночь на 25 января 2016 года в Екатеринбурге на улице Рабочих загорелся автосервис. Как утверждают очевидцы, пожар в здании начался после сильного хлопка.
Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня на соседние строения пожару сразу присвоили повышенный ранг сложности 1 «БИС».
На месте происшествия работали 15 человек личного состава, также были задействованы 4 единицы техники.
Причина возгорания уточняется. Пострадавших нет.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей