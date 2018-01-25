44-летняя тагильчанка ложно донесла на мужа об угрозах и избиении

В полиции рассказали, что в ноябре 2017 года 44-летняя жительница Тагилстроевского района попала в травмпункт: медики обнаружили у нее ссадины на лице и предплечье. Из травмпункта она отправилась в полицию, чтобы дать показания.

Тагильчанка рассказала, что накануне выпивала вместе со своим супругом, после чего они поссорились. Она утверждала, что пьяный муж несколько раз ударил ее металлической сушилкой для белья, угрожая при этом убить. Также женщина пожаловалась, что он собирался повесить ее на ремне от брюк.

Допрос показал, что мужчина событий той ночи не помнит. По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Однако позже тагильчанка вновь пришла в полицию и заявила, что оговорила мужа. Она не отрицает, что супруг ее ударил, но синяки не нанесли вреда здоровью. При этом женщина призналась, что мужчина не угрожал ей убийством.

По версии следователей, женщина, помирившись с супругом, решила закрыть глаза на угрозы и отказаться от показаний. Однако теперь, пытаясь спасти мужа от уголовной ответственности, она сама предстанет перед судом. Теперь по факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».