Артисты драмтеатра потушили загоревшийся Land Rover сотрудника в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вечером 24 января один из артистов драмтеатра в Нижнем Тагиле оставил свой Land Rover припаркованным возле здания, включил в нем подогрев сидений и направился на репетицию. Через некоторое время артисты увидели через окно, что автомобиль горит, и вызвали пожарную охрану.

К месту ЧП направились 2 единицы спецтехники и 6 пожарных. Однако, чтобы не терять времени, артисты решили и самостоятельно ликвидировать возгорание при помощи огнетушителей. Им удалось оперативно справиться с огнем до приезда пожарных машин.

В результате пожара пострадал салон автомобиля. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания в электроподогреве сидений, пишет ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу.

Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу