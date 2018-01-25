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Двое детей погибли в пожаре в Полевском: их мать успела спастись через балкон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое детей погибли в пожаре в Полевском: их мать успела спастись через балкон

25 января, 18:00Происшествия
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