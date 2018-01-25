Двое детей погибли в пожаре в Полевском: их мать успела спастись через балкон

Минувшей ночью в одной из комнат общежития на улице Свердлова в Полевском случился пожар. В этой комнате проживала семья из 3-х человек: собственница жилплощади, ее 6-летняя дочь и 3-летний сын.

По предварительной информации, возгорание произошло пока все спали. Женщина проснулась и решила спастись из огня через балкон. Она спустилась с 4-го этажа, из-за чего получила несколько травм. Она была госпитализирована с переломами и ожогами.

Детям спастись из пожара не удалось. Их тела обнаружили сотрудники противопожарной службы в процессе тушения огня. В комнате также нашли электронагревательные приборы, которые, по имеющимся данным, хозяйка купила недавно. По одной из версий следователей, причиной ЧП стало замыкание проводки, которая не смогла справиться с нагрузкой от обогревателей.

По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Изъятые электроприборы приобщены к материалам дела. Следователями будет проведена экспертиза, которая определит, что именно стало причиной возгорания в комнате и смерти детей.