Infiniti на полном ходу протаранила Chevrolet в Первоуральске (ВИДЕО)

Авария произошла в Первоуральске 24 января. Очевидцы рассказали, что Chevrolet Lacetti двигался по ул. Ленина. Неожиданно для других участников движения он решил развернуться. Однако, как считают очевидцы, водитель решил, что места для поворота из левой полосы будет недостаточно, и занял правую полосу.

В это время в машину на полном ходу врезалась Infiniti. От сильного удара обе машины отлетели на несколько метров вперед. Как поясняют очевидцы, удар пришелся на левое переднее крыло Lacetti в нескольких сантиметрах от водительской двери.

Случившееся активно начали обсуждать в соцсети. Горожане утверждают, что на участке дороги, где случилось ДТП, разворот запрещен. Кроме того, считают автомобилисты, водитель изначально не убедился в безопасности своего маневра.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи, однако пока никакой информации о погибших или пострадавших не предоставлено, пишет E1.ru.