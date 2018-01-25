Налётчики украли из банка в Екатеринбурге полмиллиона рублей (ФОТО)

Неизвестные ворвались в здание на улице Малышева и, по неподтвержденной информации, вынесли около полумиллиона рублей.

Грабители скрылись до приезда сотрудников полиции. Всего было зафиксировано три налётчика, передает издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственные источники.

В ГУ МВД информацию подтвердили:

Сыщики опрашивают потерпевших из числа работников финансового учреждения, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что в ходе ЧП не было зафиксировано летального исхода. Информации о раненых пока нет. Сообщается, что налет был совершен в здание филиала СМП-банка. Получить комментарий от представителей финансовой организации не удалось, пишет «E1.ru».