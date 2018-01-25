Взрыв газа разрушил перегородки 3 квартир в многоэтажке в Екатеринбурге (ФОТО)

Минувшей ночью в подъезде многоэтажки на ул. Пионеров в Екатеринбурге прогремел взрыв. Как пояснили в следственном управлении, взорвались два 5-литровых баллона с газом, которые стояли на 8 этаже возле одной из квартир.

На место происшествия отправились сотрудники МЧС, прокуратура и следственный комитет. Как показала проверка, мощный взрыв произошел после того, как один из жильцов вышел в подъезд покурить. По версии полицейских, произошла утечка газа, и причиной взрыва могла стать искра от курения. Мужчина стал единственным, кто пострадал в результате инцидента. Ему оказали первую медицинскую помощь, однако от госпитализации он отказался.

После взрыва в подъезде начался пожар, который распространился на 11 кв.м. Были значительно повреждены стены в подъезде, а также перегородки и двери трех квартир, расположенных на лестничной клетке, где произошел взрыв. Выбито множество стекол, упала кабина в шахте лифта. Жильцы поврежденных взрывом квартир были временно переселены. Большинство квартир в подъезде временно отключали от электричества, однако сейчас отопление и электроснабжение работают в обычном режиме.

Сейчас следователи начали проверку по факту взрыва. Будет осмотрено место происшествия, а также проведен допрос потерпевших. Позже будет принято процессуальное решение, пишет Следственный комитет по Свердловской области.