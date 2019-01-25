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27 обманутых на 6,1 млн: екатеринбуржцы осуждены за «установку» деревянных домов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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27 обманутых на 6,1 млн: екатеринбуржцы осуждены за «установку» деревянных домов

Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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