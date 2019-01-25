27 обманутых на 6,1 млн: екатеринбуржцы осуждены за «установку» деревянных домов

С июня 2013 года по январь 2015 года екатеринбурженка, являющаяся директором фирмы «Центр» и «Центр-Центр», и ее подельник заключали договоры на поставку лесоматериалов и строительных товаров, а также на строительство домов из дерева. Помимо этого, злоумышленники разместили в СМИ рекламу о поставке продукции и строительстве жилья.

На уловку мошенников попались 27 человек, которые переводили деньги на счет директора. Фирма лишь создавала видимость выполнения работы. На участках некоторых потерпевших строительство так и не начиналось. Строительный эксперимент, организованный правоохранительными органами, показал, что работы, которые были начаты, выполнены из некачественных стройматериалов.