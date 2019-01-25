27 обманутых на 6,1 млн: екатеринбуржцы осуждены за «установку» деревянных домов
Директор и менеджер ООО «Центр», «Центр-Центр» осуждены на 6,6 и 7 лет за мошенничество под видом установки деревянных домов. Число потерпевших от преступной схемы – 27 человек, общий ущерб составил более 6 миллионов 100 тысяч рублей.
С июня 2013 года по январь 2015 года екатеринбурженка, являющаяся директором фирмы «Центр» и «Центр-Центр», и ее подельник заключали договоры на поставку лесоматериалов и строительных товаров, а также на строительство домов из дерева. Помимо этого, злоумышленники разместили в СМИ рекламу о поставке продукции и строительстве жилья.
На уловку мошенников попались 27 человек, которые переводили деньги на счет директора. Фирма лишь создавала видимость выполнения работы. На участках некоторых потерпевших строительство так и не начиналось. Строительный эксперимент, организованный правоохранительными органами, показал, что работы, которые были начаты, выполнены из некачественных стройматериалов.
Екатеринбурженка и ее подельник признаны виновными в совершении 27 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с использованием служебного положения». Директору назначено наказание в виде 7 лет колонии, ее менеджеру – 6 лет 6 месяцев. Помимо этого, обвиняемые выплатят пострадавшим материальный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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