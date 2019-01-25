5 взрослых и 1 ребенок пострадали при столкновении двух автобусов в Екатеринбурге

25 января на перекрестке улиц Щорса – Серова в Екатеринбурге произошло ДТП. Автобус, следовавший по маршруту №047, столкнулся с автобусом №054. Обслуживает маршрут №047 ООО «Форт-транс», маршрут №054 – ООО «Параллель».

5 пассажиров с различными травмами обратились за медицинской помощью. Взрослые отправлены в больницу №23. Самой серьезной травмой является перелом носа. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

По словам очевидцев, также пострадал ребенок. Его доставили в больницу №9 с ушибом колена.