Мастеру грозит до шести лет тюрьмы за упавший на ребёнка из Нижнего Тагила кирпич

В Нижнем Тагиле 25 января начались слушания по делу двухлетней давности – 19 марта 2017 года на голову 4-летней девочки упал кирпич с крыши дома по адресу Быкова, 36. Ребёнок получил черепно-мозговую травму и перенёс две операции в областной больнице Екатеринбурга. Ветхое здание, с которого упал кирпич, находится под управлением жильцов, а обслуживанием дома занимается МУП «Городская управляющая компания».

Спустя два года после инцидента следствие пришло к выводу, что в произошедшем виноват мастер управкомпании Алексей. Мужчину обвиняют по пункту «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Мастеру грозит до шести лет лишения свободы.

Алексей вину не признаёт, рассказал он в беседе с журналистом TagilCity.ru.

В мои обязанности как мастера входил только контроль обслуживания сетей дома, а не чистка крыши. Должностную инструкцию, где появился пункт об этом, я подписал уже в начале апреля 2017 года, через пару недель после случившегося. В предыдущем документе этого не было. После я узнал, что УК датировала новую инструкцию 2016 годом – дату в ней поставили после того, как я подписал документ,поделился обвиняемый.

Получить комментарий от управляющей компании редакции TagilCity.ru не удалось.

О том, почему следствие длилось так долго, в следственном комитете Ленинского района не говорят.

Мы сможем прокомментировать данное дело только после того, как в законную силу вступит решение суда. То, что мастер не считает себя виноватым - это его полное право. Точку в деле поставит суд, рассказал замначальника следственного отдела по Ленинскому району СУ СК РФ Сергей Соседков.

Судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила, которая должна была вести процесс, взяла самоотвод. Оказалось, что один из свидетелей по делу является её родственником. О том, кто будет рассматривать дело и когда состоится первое слушание, станет известно позднее.