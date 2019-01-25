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Мастеру грозит до шести лет тюрьмы за упавший на ребёнка из Нижнего Тагила кирпич
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мастеру грозит до шести лет тюрьмы за упавший на ребёнка из Нижнего Тагила кирпич

Сегодня, 14:51ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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