Неизвестные в медмасках в Каменске-Уральском похитили у женщины сумку с 64 млн рублей

Грабителей было двое, на их лицах были медицинские маски. Злоумышленники выхватили у женщины сумку с деньгами и скрылись на автомобиле ВАЗ-2112.

Как пишет Znak.com, 38-летняя женщина намеревалась отвезти 64 миллиона в банк. По версии правоохранительных органов, кто-то мог узнать о намерении женщины и организовать злодеяние.

Вероятно, кто-то из представителей криминального мира прознал про ее планы и не позволил им сбыться. Исходя из имеющегося опыта, в таких случаях происходит утечка из ближнего окружения, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.