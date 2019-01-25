Неизвестные в медмасках в Каменске-Уральском похитили у женщины сумку с 64 млн рублей
Сегодня, 20:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменске-Уральском у местной предпринимательницы грабители в масках похитили сумку с 64 миллионами рублей.
Грабителей было двое, на их лицах были медицинские маски. Злоумышленники выхватили у женщины сумку с деньгами и скрылись на автомобиле ВАЗ-2112.
Как пишет Znak.com, 38-летняя женщина намеревалась отвезти 64 миллиона в банк. По версии правоохранительных органов, кто-то мог узнать о намерении женщины и организовать злодеяние.
Вероятно, кто-то из представителей криминального мира прознал про ее планы и не позволил им сбыться. Исходя из имеющегося опыта, в таких случаях происходит утечка из ближнего окружения, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
После проведения проверки будет возбуждено уголовное дело.
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