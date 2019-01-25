Несовершеннолетняя девушка пропала в Екатеринбурге
Сегодня, 15:04ПроисшествияФото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полиция в Екатеринбурге разыскивает несовершеннолетнюю девушку 2003 года рождения, которая не вернулась домой 16 января 2019 года после занятий в школе.
Сюжеты: Екатеринбург
Пропашвую еще 16 января 2019 года Коньшину Кристину Александровну, 2003 года рождения роразыскивают сотрудники полиции в Екатеринбурге.
Кристина не появилась дома после окончания уроков в школе. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Рост у девочки 153 см, светлые волосы с короткой стрижкой, карие глаза. На девочке в день пропажи была надета темно-зеленая куртка, толстовка темного цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета и кроссовки серые.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Информацию о местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней просят сообщать в отделение полиции по телефонам: (343)356-45-74 (73-80-78), (343)356-42-15 либо 02, информирует отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей