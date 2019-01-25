Несовершеннолетняя девушка пропала в Екатеринбурге

Кристина не появилась дома после окончания уроков в школе. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Рост у девочки 153 см, светлые волосы с короткой стрижкой, карие глаза. На девочке в день пропажи была надета темно-зеленая куртка, толстовка темного цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета и кроссовки серые.