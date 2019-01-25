Обманутые дольщики Арамиля получат жилье или компенсации в первом полугодии 2019
В Арамиле 300 человек пострадали от компании-застройщика «Лоджик-Девелопмент». 176 жителей получат жилье или денежные компенсации от новых инвесторов.
В 2017 году в посёлке Светлом была заморожена стройка сразу шести жилых домов. Руководитель компании объявлен в розыск, так как перестал выходить на связь.
Следует отметить, что уже 124 местных жителя получили ключи от компании ТЭН, которая в 2018 году достроила и сдала два дома. Остальные четыре дома, которые имеют проблемы с отсутствием документации и надзорных проверок, решено не достраивать. В настоящий момент 176 граждан ожидают получения жилья или денежных компенсаций.
По сообщению департамента информполитики Свердловской области, региональный минстрой нашёл новых инвесторов. «Форум-Групп», «Атомстройкомплекс» и «Новая строительная компания» возьмут на себя решение проблем обманутых дольщиков.
Окончательно решение будет принято после внесения Заксобранием необходимых поправок в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», который поступит на рассмотрение в феврале, информирует Znak.com.
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