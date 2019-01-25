Присвоил деньги и поджёг дом: житель Висима ГГО предстанет перед Пригородным судом

Расследование в отношении 51-летнего жителя Висима началось с обращения граждан. Было выяснено, что подозреваемый присваивал денежные средства, выделенные из регионального бюджета на поддержку многодетных семей. Правоохранительные органы установили, что мужчина присвоил 800 тысяч и 2 миллиона рублей, которые предоставлялись ему для улучшения жилья многодетных семей.

По версии следствия, предприниматель с февраля 2016 по октябрь 2017 года получал денежные средства для строительства дома. Часть денег был потрачены на покупку стройматериалов, а другие средства мужчина расходовал в личных целях.

Помимо этого, следователи установили причастность подозреваемого к поджогу недостроенного жилья, принадлежащего одной из многодетных семей. Злоумышленник пообещал своему работнику вознаграждение за организацию пожаров. Также мужчина подозревается в совершении поджога машин бывшей сожительницы и конкурента. Общий ущерб от возгораний оценивается в 2 миллиона рублей.