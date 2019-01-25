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Присвоил деньги и поджёг дом: житель Висима ГГО предстанет перед Пригородным судом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Присвоил деньги и поджёг дом: житель Висима ГГО предстанет перед Пригородным судом

Сегодня, 15:40ПроисшествияУльяна СавинаФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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