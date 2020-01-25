«Большая горючая загрузка»: Екатеринбурге горит здание со складскими помещениями

Сообщение о возгорании на втором этаже двухэтажного здания по улице Автомагистральной, 39 поступило в 7:25 утра. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Тушение огня осложняет большая горючая загрузка складских помещений и удалённость водоисточников. Огнетушащие вещества к месту пожара подвозят пожарными автоцистернами от гидранта, находящегося в 1 км от места пожара.сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

В ликвидации пожара задействованы 84 человека личного состава и 26 единиц пожарно-спасательной техники. Кроме того, на место пожара направлен пожарный поезд. На месте развернут штаб пожаротушения.