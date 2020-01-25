Пропавшая в прошлые выходные девушка из Нижнего Тагила нашлась
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: страница Михаила Фирсова "ВКонтакте"
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Пропавшая в Нижнем Тагиле 29-летняя Анна Конева нашлась. Об этом сообщил TagilCity.ru ее сожитель Михаил.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам Михаила, с девушкой все в порядке. Она вышла на связь.
В Баранче, но Анна вчера домой не пришла, не хочет общаться с семьей, рассказал Tagilcity.ru Михаил.
Он отметил, что точное местоположение девушки неизвестно, так как она не хочет идти к родственникам. Кроме того, молодые люди поссорились.
Утром 19 января Анна Конева ушла из дома на Вагонке, сказав, что отправляется к матери на Новую Кушву, но у нее она не появилась и домой не вернулась. Михаил опросил знакомых, у которых девушка могла остаться, но нее нигде не было. По словам мужчины, девушка не имеет хронических заболеваний, а также алкогольной и наркотической зависимости. Дома у нее остались две дочки: семи и девяти лет.
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