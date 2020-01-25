Пропавшая в прошлые выходные девушка из Нижнего Тагила нашлась

Он отметил, что точное местоположение девушки неизвестно, так как она не хочет идти к родственникам. Кроме того, молодые люди поссорились.

Утром 19 января Анна Конева ушла из дома на Вагонке, сказав, что отправляется к матери на Новую Кушву, но у нее она не появилась и домой не вернулась. Михаил опросил знакомых, у которых девушка могла остаться, но нее нигде не было. По словам мужчины, девушка не имеет хронических заболеваний, а также алкогольной и наркотической зависимости. Дома у нее остались две дочки: семи и девяти лет.