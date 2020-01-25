Псевдо-беременная и женщина с брекетами: в Екатеринбурге мошенницы обманули школьника

В Екатеринбурге в районе Автовокзала две женщины зашли в подъезд вслед за мальчиком. Они рассказали, что знакомы с его мамой и должны попасть в квартиру. Псевдо-коллеги мамы уговаривали ребенка пустить их домой под предлогом жажды.

Мальчик долго не соглашался, но в итоге мошенницы все-таки убедили его. Из дома он уже начал звонить своей маме, а женщины отговаривали это делать. Когда ребенок позвонил родительнице, женщины сказали, что ошиблись квартирой и поспешили уйти. Сейчас школьник боится выходить на улицу, рассказала журналистам его мама.

По словам ребенка, одна из женщин была с животом (возможно — фиктивно изображала беременность), у второй на зубах стоят брекеты. Мошенницы были одеты в джинс и короткие черные куртки.