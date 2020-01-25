Суд оставил без изменений приговор полицейским, избившим тагильчанина Червоткина
Свердловский областной суд оставил без изменений приговор полицейским, осужденным за избиение жителя Нижнего Тагила Максима Червоткина, сообщают «Вечерние ведомости».
Приговор по делу об избиении тагильского жителя Максима Червоткина был обжалован полицейскими, обвиняемыми в совершении преступления. Коллегия судей оставила его без изменений.
Третьего октября 2018 года Максим Червоткин был вызван в отдел полиции № 21, где полицейские при помощи угроз пытались заставить его признаться в «совершении какого-либо преступления». Мужчина отказался это делать. Тогда полицейские стали его избивать. Вечером, четвертого октября, молодого человека отпустили домой.
Бывшие сотрудники уголовного розыска Анатолий Леонов, Денис Бородачев и Антон Лобанов обвинялись по 286 статье УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с применением насилия и с угрозой его применения, с применением специальных средств». Суд назначил Алексею Леонову пять лет лишения свободы, Антону Лобанову и Денису Бородачеву — 4,5 года лишения свободы каждому. Кроме того, все они лишены права работы в правоохранительных органах на два года.