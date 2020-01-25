Суд оставил без изменений приговор полицейским, избившим тагильчанина Червоткина

Третьего октября 2018 года Максим Червоткин был вызван в отдел полиции № 21, где полицейские при помощи угроз пытались заставить его признаться в «совершении какого-либо преступления». Мужчина отказался это делать. Тогда полицейские стали его избивать. Вечером, четвертого октября, молодого человека отпустили домой.

Бывшие сотрудники уголовного розыска Анатолий Леонов, Денис Бородачев и Антон Лобанов обвинялись по 286 статье УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с применением насилия и с угрозой его применения, с применением специальных средств». Суд назначил Алексею Леонову пять лет лишения свободы, Антону Лобанову и Денису Бородачеву — 4,5 года лишения свободы каждому. Кроме того, все они лишены права работы в правоохранительных органах на два года.