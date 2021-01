На Серовском тракте водитель «Шевроле» вылетел на встречу грузовику и погиб

24 января в районе 186 километра автодороги Екатеринбург-Серов произошло смертельное ДТП.

Около 16.30 часов 57-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ДАФ». Мужчина погиб на месте ДТП, спасатели доставали его из иномарки с помощью специальных инструментов, пишет «КП-Екатеринбург». На переднем пассажирском сиденье в «Шевроле» находилась 58-летняя супруга водителя, она госпитализирована в больницу Кушвы с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал. Он рассказал сотрудникам полиции, что он ехал со скоростью около 60-65 километров в час. Идущий снег ухудшал видимость на дороге. В какой-то момент он увидел «Шевроле», которую занесло в сторону правой обочины, затем развернуло и вынесло на встречную полосу. Мужчина не успел ничего предпринять. По данным ГИБДД, погибший водитель являлся жителем Нижней Туры и имел водительский стаж 26 лет. В 2021 году он привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Напомним, 24 января ночью в Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки въехал в столб, при этом он автомобиля отлетело колесо. Потерял колесо: в Нижнем Тагиле на Вые пьяный водитель на иномарке въехал в столб

