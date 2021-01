В Москве скончался комик Stand Up, актер Александр Шаляпин.

Тело было найдено в доме на шоссе Хорошевское. По данным Рен-ТВ, на месте работают полицейские. Рассматривается версия о самоубийстве. Александр Шаляпин снимался в отечественных сериалах и фильмах. Принял участие в съемках «Бумер-2», «Глухарь-» и других картинах. Выступал комиком на юмористических передачах. Напомним, 24 января стало известно о смерти члена совета директоров группы ЧПТЗ Александра Фролова. На Урале скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ

