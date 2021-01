В Нижнем Тагиле во время пожара в садовом доме погиб 62-летний мужчина

23 января в Нижнем Тагиле произошел пожар в садовом доме. Во время инцидента погиб 62-летний мужчина.

В Нижнем Тагиле 62-летний мужчина погиб в пожаре, который произошел в коллективном саду № 1 по Восточному шоссе. Там в 23.07 загорелся дом. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины, который круглый год жил в садовом доме. По версии дознавателей, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи. В результате общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте инцидента работали два пожарных расчета. Другой пожар произошел 23 января в селе Лая на улице Октябрьская. Там загорелся одноэтажный трехквартирный дом, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС. Запах гари почувствовали женщина и дочка, которые проживали в одной из квартир. Позже они поняли, что пожар начался в соседнем помещении. Там жила супружеская пара. Как стало известно, в день происшествия женщина уехала в Нижний Тагил. Хозяин проснулся ночью, поскольку начал задыхаться. На тот момент комната была в дыму. Таким образом, пожар произошел на площади 200 квадратных метров. Не все жильцы смогли спастись, постройка была уничтожена огнем. Photo: МЧС Напомним, 23 января под Нижним Тагилом в поселке Билимбай также сгорел частный садовый дом. В садах под Нижним Тагилом сгорел частный дом

