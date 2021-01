В поселке под Нижним Тагилом жильцы лишились холодной воды из-за замерзшей трубы

С 22 января в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом пять жилых домов находятся без доступа к холодной воде. Трубопровод заледенел во наступивших морозов.

Коммунальщики, по словам местных жителей, не были готовы к холодной погоде и не утеплили трубопровод. Неделю назад рабочие сумели вернуть воду, когда сети перемерзли, однако повторная авария все равно произошла, сообщает ИА «Все новости». Обращение в управляющую компанию ни к чему не привело. Жители рассказали, что ресурсники не назвали точных сроков устранения аварии. О ситуации, как отметили в ЕДДС Горноуральского округа, узнали окружные власти. Планируется, что ремонтная бригада приедет на место происшествия в ближайшее время и начнет ликвидировать последствия аварии. Напомним, 18 января стало известно, что в Нижнем Тагиле управляющая компания посоветовала жителям общежития на улице Юности сделать ремонт подъезда и коммуникаций за свой счет. В Нижнем Тагиле УК предложила жителям общежития сделать ремонт за свой счет

