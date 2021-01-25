Житель Нижнего Тагила взял 1,2 миллиона кредитов по просьбе «службы безопасности»

17 декабря на телефон жителя Нижнего Тагила поступил вызов. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности известного банка и сообщили мужчине, что на него оформляется кредит. Чтобы недопустить неправомерные действия жителю сказали направиться в банк как можно скорее и оформить кредит на себя, чтобы опередить злоумышленников, сообщается в группе «Лампа Екатеринбург» во «Вконтакте».
Полученные заемные средства в «службе безопасности» попросили перевести на «безопасный счет».
В течение некоторого промежутка времени мошенники несколько раз звонили тагильчанину. Итого стали четыре кредитных обязательства на сумму 1,2 миллиона рублей. Отмечается, что заем мужчина оформлял в разных банках.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили факт происшествия.
По инциденту поступило заявление в отдел полиции № 17, рассказали в пресс-службе.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счёта в крупном размере). Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.
В полиции настоятельно рекомендуют гражданам не доверять звонкам лже-сотрудников банка. Всю информацию о состоянии счета можно проверить при личном обращении в финансовую организацию, либо лично набрав телефон горячей линии, сообщили редакции в полиции.
Напомним, в Екатеринбурге в суд передали дело женщины, похитившей более 40 миллионов рублей у микрофинансовой организации. Она устроилась в МФО и оформляла обманными путями займы на своих знакомых под различными предлогами. Кроме того, она использовала паспортные данные предыдущих заемщиков и подделывала подписи чтобы получить новый кредит. Деньги подозреваемая тратила по своему усмотрению.