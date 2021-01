Житель Нижнего Тагила взял 1,2 миллиона кредитов по просьбе «службы безопасности»

В Нижнем Тагиле местный житель набрал кредитов на 1,2 миллиона рублей по просьбе мошенников из «службы безопасности».

17 декабря на телефон жителя Нижнего Тагила поступил вызов. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности известного банка и сообщили мужчине, что на него оформляется кредит. Чтобы недопустить неправомерные действия жителю сказали направиться в банк как можно скорее и оформить кредит на себя, чтобы опередить злоумышленников, сообщается в группе «Лампа Екатеринбург» во «Вконтакте». Полученные заемные средства в «службе безопасности» попросили перевести на «безопасный счет». В течение некоторого промежутка времени мошенники несколько раз звонили тагильчанину. Итого стали четыре кредитных обязательства на сумму 1,2 миллиона рублей. Отмечается, что заем мужчина оформлял в разных банках. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили факт происшествия. По инциденту поступило заявление в отдел полиции № 17, рассказали в пресс-службе. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счёта в крупном размере). Преступникам грозит до шести лет лишения свободы. В полиции настоятельно рекомендуют гражданам не доверять звонкам лже-сотрудников банка. Всю информацию о состоянии счета можно проверить при личном обращении в финансовую организацию, либо лично набрав телефон горячей линии, сообщили редакции в полиции. Напомним, в Екатеринбурге в суд передали дело женщины, похитившей более 40 миллионов рублей у микрофинансовой организации. Она устроилась в МФО и оформляла обманными путями займы на своих знакомых под различными предлогами. Кроме того, она использовала паспортные данные предыдущих заемщиков и подделывала подписи чтобы получить новый кредит. Деньги подозреваемая тратила по своему усмотрению. В Екатеринбурге женщина попала под суд из-за хищения свыше 40 миллионов у МФО

