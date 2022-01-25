Мама с двухлетней дочерью пострадали в ДТП с влетевшим в столб авто в Екатеринбурге

Двухлетняя девочка с мамой пострадали в аварии в Екатеринбурге. Автомобиль Mitsubishi Lancer влетел в столб и его отбросило на другую машину.

ДТП произошло на 192 км Челябинского тракта. Иномарка ехала в сторону ЕКАДа по улице Дмитрова. Она перестраивалась из правой стороны в левую и врезалась в электроопору. После этого Mitsubishi Lancer отбросило на Nissan Almera. Водитель из первой иномарки и ее дочь были госпитализированы. У двухлетней девочки травма головы, а у ее матери — травма головы, ключицы и бедра, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу. На месте инспектора провели замеры и составили документы. Также они установили личности участников и обстоятельства произошедшего.

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