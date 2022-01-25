СК проводит проверку после получения травмы рабочим в Краснотурьинске

СК проводит проверку после получения травмы рабочим в Краснотурьинске
СК проводит проверку после получения травмы рабочим в Краснотурьинске
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: 1MI

В Краснотурьинске рабочий получил травму на производстве

Следственный комитет выясняет обстоятельства получения травмы работником одного из предприятий Краснотурьинска.

Инцидент произошел 19 января 2022 года на производственном участке предприятия. Работника придавило отслоившейся и упавшей горной породой. Мужчину извлекли с места ЧП его коллеги. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь — его жизнь не под угрозой.

В данный момент следователи опрашивают очевидцев и администрацию предприятия, анализируют должностные инструкции и проверяют качество обеспечения промышленной безопасности. Также будет проведена судмедэкспертиза для установки степени тяжести вреда, нанесенного здоровью работника.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального СК.

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