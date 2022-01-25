СК проводит проверку после получения травмы рабочим в Краснотурьинске

Инцидент произошел 19 января 2022 года на производственном участке предприятия. Работника придавило отслоившейся и упавшей горной породой. Мужчину извлекли с места ЧП его коллеги. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь — его жизнь не под угрозой.