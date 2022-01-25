В Екатеринбурге пассажирский автобус Isuzu насмерть сбил пешехода

В Екатеринбурге пассажирский автобус Isuzu насмерть сбил пешехода
В Екатеринбурге пассажирский автобус Isuzu насмерть сбил пешехода
Сегодня, 08:01ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
Вечером 24 января в Екатеринбурге под автобус попал пешеход. Подробности сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на нерегулируемом перекрестке улицы Реактивная – переулок Зеленый. Один местный житель переходил дорогу в неустановленном месте, справа налево по ходу движения транспорта. Водитель автобуса не сразу заметил нарушителя и допустил наезд.

Полученные травмы оказались смертельными, пешеход скончался до приезда медиков. В ходе проверки полицейские выяснили, что предварительно, всему виной алкоголь.

Незадолго до трагедии горожанин употреблял спиртное в компании друзей. Когда напитки закончились, мужчины пошли в магазин. И один из них пошел через дорогу вне зоны пешеходного перехода. К автобусу в момент ДТП уралец стоял спиной.

Водитель пояснил, что изо всех сил нажал на тормоз и вывернул руль. Но автобус - тяжелая техника. Машину пронесло вперед, и пешехода ударило сильно. Cреди десяти пассажиров Isuzu (марка транспортного средства) пострадавших нет. Проверка по факту нибели пешехода продолжается, сообщили в обалстном управлении ГИБДД.

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