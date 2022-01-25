В наркобольнице Екатеринбурга охранник подрался с посетителем

В наркобольнице Екатеринбурга на Эльмаше произошла драка

В наркологии на проспекте Космонавтов, 90а подрались охранник и посетитель. Произошло это еще 24 января, но подробности потасовки стали известны сегодня.

К пациенту наркобольницы вечером приехала женщина. Она и ее 23-летний сын хотели передать заболевшему родственнику продукты питания. Однако охранник в помещение нежданных гостей не впустил. Мужчина сказал им дожидаться медсестру. Но потом все же открыл дверь, и началась словесная перепалка. Попасть в помещение приема передач у родственников не получилось. Когда это попытался сделать сын, то, как уверяет мать, на него навалились сразу двое охранников. Прекратил это врач, якобы тоже участник драки. Мать с сыном написали заявление в полицию и сняли побои. По данному факту полиция проводит проверку. А в областной наркологии выражают полную готовность к содействию в разбирательстве. У пациента, к которому принесли фрукты его родственники, претензий к качеству и условиям лечения в стационаре нет, сказали в больнице. Написавший заявление в полицию направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования, сообщает Е1.

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