За упавшую на ребенка стену контейнера Ачитский дом культуры заплатит 300 тысяч

ЧП произошло 3 августа минувшего года в деревне Марийские Карши. Во время дневной прогулки на девочку рухнула металлическая конструкция. В результате ребенок получил серьезные травмы: открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева и ушибленную рану лобной кости.
Причиной происшествия стало ненадлежащее содержание конструкции контейнерной площадки со стороны муниципального учреждения. В связи с этим прокуратурой был направлен иск в отношении Ачатского ДК о компенсации морального вреда, причиненного ребенку, который был удовлетворен. Теперь учреждение должно выплатить девочке 300 тысяч рублей.
Кроме того, в связи с происшествие было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.