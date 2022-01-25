За упавшую на ребенка стену контейнера Ачитский дом культуры заплатит 300 тысяч

Причиной происшествия стало ненадлежащее содержание конструкции контейнерной площадки со стороны муниципального учреждения. В связи с этим прокуратурой был направлен иск в отношении Ачатского ДК о компенсации морального вреда, причиненного ребенку, который был удовлетворен. Теперь учреждение должно выплатить девочке 300 тысяч рублей.