За упавшую на ребенка стену контейнера Ачитский дом культуры заплатит 300 тысяч

За упавшую на ребенка стену контейнера Ачитский дом культуры заплатит 300 тысяч
За упавшую на ребенка стену контейнера Ачитский дом культуры заплатит 300 тысяч
Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: 1MI

Ачитский ДК заплатит за упавшую на ребенка стену контейнера

Ачитский районный дом культуры обязали выплатить 300 тысяч рублей четырехлетней девочке, на которую упала металлическая стена контейнера.

ЧП произошло 3 августа минувшего года в деревне Марийские Карши. Во время дневной прогулки на девочку рухнула металлическая конструкция. В результате ребенок получил серьезные травмы: открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева и ушибленную рану лобной кости.

Причиной происшествия стало ненадлежащее содержание конструкции контейнерной площадки со стороны муниципального учреждения. В связи с этим прокуратурой был направлен иск в отношении Ачатского ДК о компенсации морального вреда, причиненного ребенку, который был удовлетворен. Теперь учреждение должно выплатить девочке 300 тысяч рублей.

Кроме того, в связи с происшествие было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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