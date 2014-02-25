Молодой парень напал на тагильчанку. Полиция ищет грабителя по фотороботу (ФОТО)
25 февраля 2014, 10:25Происшествия
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19 февраля около полудня у дома 19 по улице Октябрьской революции неизвестный молодой человек похитил сумку у пенсионерки. Он грубо толкнул 59-летнюю женщину и выхватил из рук принадлежавшую женщине вещь, в которой находились документы, сотовый телефон и немного денег.
После нападения пострадавшая обратилась в ближайший магазин, откуда вызвали сотрудников полиции. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили пустую сумку женщины.
Со слов пенсионерки был составлен фоторобот грабителя. Это худощавый смуглолицый парень лет 20-ти, рост около 160. Был одет в черную куртку, темные штаны и толстую вязаную шапку с отворотами. Сейчас в полиции проводят комплекс мероприятий по установлению личности нападавшего.
Просьба к тагильчанам, кто располагает какой-либо информацией по данному преступлению и тех, кому знаком мужчина, изображенный на фотороботе, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 16 по тел. 97-60-32 или по телефону доверия ММУ МВД России «Нижнетагильское» 97-62-21.
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