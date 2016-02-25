Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Были нужны деньги, чтобы поесть»: в Нижнем Тагиле пойман похититель интернет-кабеля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Были нужны деньги, чтобы поесть»: в Нижнем Тагиле пойман похититель интернет-кабеля

25 февраля 2016, 18:10Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»