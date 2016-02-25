«Были нужны деньги, чтобы поесть»: в Нижнем Тагиле пойман похититель интернет-кабеля

В ноябре прошлого года у жильцов домов по улицам Ломоносова и Пархоменко неожиданно перестал работать Интернет. Но не из-за того, что они забыли оплатить услуги провайдера. Ночью неизвестный срезал с чердака более 300 метров кабеля на сумму около 14 тыс. рублей.

В ходе расследования сотрудники 16-го отдела полиции нашли свидетеля. Он видел в ту самую ночь подозрительного мужчину, который куда-то нес моток проводов. По составленному фотороботу полицейские разыскали злоумышленника. 31-летний мужчина без определенного места жительства прятался от правосудия в квартире своей сожительницы.

Оказалось, злоумышленник пошел против закона только для того, чтобы выжить – у бродяги просто не было денежных средств на жизнь. Срезанный кабель мужчина обжог в костре и сдал полученную медь в пункт приема цветных металлов. Сам преступник признается: даже не думал, что его противозаконные действия вывели из строя сеть Интернет в домах.

Стоит отметить, мужчина уже был судим на подобные преступления. Тагильской прописки у него нет, нигде не трудоустроен.

В отношении молодого человека возбуждено два уголовных дела. Похитителю кабеля грозит тюремное заключение сроком до трех лет.